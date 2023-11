La prematura scomparsa di Marialuisa Scamardella ha sconvolto l’intera comunità di Bacoli. La donna, noto avvocato, è deceduta all’età di 44 anni a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Lutto a Bacoli, muore noto avvocato: addio a Marialuisa

A comunicarlo attraverso i social è il portavoce provinciale di Fratelli D’Italia, Nello Savoia: “Certe notizie, non vorresti mai riceverle. Oggi Bacoli perde una meravigliosa donna, moglie, mamma e avvocato. Hai combattuto con i denti, per non lasciare questa terra. Risposa in pace, Lisa”.

La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del web. Sono decine i messaggi comparsi nelle ultime ore sui social. I funerali saranno celebrati nella giornata di domani, venerdì 17 novembre, alle ore 16 nella parrocchia di San Gioacchino a Bacoli.