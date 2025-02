Dramma a Lusciano, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, parcheggiata nei pressi dello stadio comunale di via Gambardella. A fare la scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi. La vittima è un uomo di 71 anni.

Lusciano, uomo trovato senza vita in auto: colto da un malore improvviso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri, il decesso è avvenuto per cause naturali: si tratta di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo le verifiche di rito, la salma è stata affidata ai familiari.