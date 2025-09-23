Logoteleclubitalia

Lusciano, rapina in tabaccheria da 8mila euro: arrestato 34enne

Gif I Tipo

Colpo in tabaccheria. I Carabinieri della Stazione di Lusciano hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino italiano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura. L’uomo è gravemente indiziato di rapina aggravata, commessa insieme ad altri due complici già finiti in carcere lo scorso luglio.

Lusciano, rapina in tabaccheria da 8mila euro: arrestato 34enne

 

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre avrebbero minacciato con un coltello il titolare di una tabaccheria, costringendolo a consegnare 8.000 euro in contanti e una stecca di sigarette. L’episodio si è verificato a luglio 2025, quando i primi due rapinatori erano già stati individuati e sottoposti a misura cautelare.

Banner Union2 Sito

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte dai Carabinieri di Lusciano, hanno permesso di raccogliere solidi indizi di colpevolezza grazie alle dichiarazioni delle vittime, alle testimonianze dei passanti e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Fondamentali si sono rivelati anche i riscontri tecnici sui tabulati telefonici, che hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi della rapina. “L’attività investigativa rapida e complessa ha permesso di dare una risposta decisa ai cittadini dell’agro-aversano in relazione alla gravità del reato commesso”, sottolineano i Carabinieri in una nota.

Md Topo Banner 1000x800 Mobile Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto