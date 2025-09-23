Colpo in tabaccheria. I Carabinieri della Stazione di Lusciano hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino italiano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura. L’uomo è gravemente indiziato di rapina aggravata, commessa insieme ad altri due complici già finiti in carcere lo scorso luglio.

Lusciano, rapina in tabaccheria da 8mila euro: arrestato 34enne

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre avrebbero minacciato con un coltello il titolare di una tabaccheria, costringendolo a consegnare 8.000 euro in contanti e una stecca di sigarette. L’episodio si è verificato a luglio 2025, quando i primi due rapinatori erano già stati individuati e sottoposti a misura cautelare.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord e condotte dai Carabinieri di Lusciano, hanno permesso di raccogliere solidi indizi di colpevolezza grazie alle dichiarazioni delle vittime, alle testimonianze dei passanti e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Fondamentali si sono rivelati anche i riscontri tecnici sui tabulati telefonici, che hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi della rapina. “L’attività investigativa rapida e complessa ha permesso di dare una risposta decisa ai cittadini dell’agro-aversano in relazione alla gravità del reato commesso”, sottolineano i Carabinieri in una nota.