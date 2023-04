L’intera comunità di Lusciano è sotto choc per la scomparsa prematura di Gaia Flagiello, una bimba di appena 3 anni.

Lusciano in lutto, Gaia muore a 3 anni

“Una bellissima e dolcissima bambina”, viene definita sui social. La piccola si è arresa alla sua battaglia più difficile, di fronte alla quale l’esistenza l’ha messa di fronte all’età di soli 3 anni. Sulle cause del decesso c’è il massimo riserbo. Sembra che a stroncarla sia stato un brutto male.

Come spiega Casertace, i funerali si sono celebrati presso la Chiesa Maria SS Assunta a Lusciano. Tanti i presenti per dare l’ultimo saluto alla piccola; lacrime al passaggio della bara bianca e palloncini per dirle addio. Gaia lascia il padre Luigi e la madre Giuseppina, e tanti familiari nel dolore.