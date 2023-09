Sono immagini terribili quelle immortalate da un’attività commerciale di viale della Libertà a Lusciano che riprendo i momenti esatti in cui Giuseppe Cesaro, geometra 35enne di Gricignano d’Aversa, è stato sbalzato dal suo scooter da una Mercedes mentre percorreva la strada Parete-Lusciano. Dunque cade la pista del malore improvviso, come si era ipotizzato all’inizio.

Lusciano, Giuseppe morto in scooter: le immagini drammatiche dell’incidente

Il 35enne è stato investito da un auto che, per evitare l’impatto con un furgone che usciva in retromarcia, ha sterzato bruscamente investendo il centauro. L’impatto è stato violentissimo. In suo soccorso – così come dimostrano le immagini – alcuni automobilisti in transito in zona ed alcuni avventori dei locali del posto che prontamente hanno allertato gli operatori del 118.

Il personale del 118 giunto sul posto ha tentato in tutti i modi di rianimare il giovane della provincia di Caserta ma ogni sforzo dei medici è risultato inutile. Sul caso la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Disposto il sequestro della salma del giovane, trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano in Campania per l’esame autoptico.

