Dramma domenicale lungo viale della Libertà a tra Lusciano e Aversa dove un giovane di 35 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre era a bordo del suo scooter.

Tragedia tra Lusciano e Aversa, Giuseppe cade dallo scooter e muore

La vittima, Giuseppe Cesaro, geometra di Gricignano d’Aversa, si sarebbe scontrato con un’auto dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote. I presenti hanno attivato la macchina dei soccorsi allertando 118 ed i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Quando i sanitari del 118 giunto sono giunti sul luogo dell’incidente, la vittima – come racconto chi era sul posto – era cosciente e ha risposto alle domande fornendo anche il proprio nome. Subito dopo ha perso conoscenza. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma.