Furto con scasso in un ristorante a Lusciano. A finire nel mirino dei malviventi “Mapè Vino e Cucina”, in via Pasquale Grimaldi. La notte, tra domenica 6 ottobre e lunedì 7, il locale è stato oggetto di un raid ed è stato completamente devastato e messo sottosopra, come si vede dalle immagini diffuse dal profilo Instagram dell’attività.

Lusciano, furto con scasso al “Mapè”. Le lacrime dei titolari: “Cuore spezzato dalla rabbia, ma ci rialzeremo”

“Avrei dovuto godermi qualche ora di sonno in più e trascorrere il mio giorno libero in serenità dopo una settimana intensa di lavoro in cucina. Invece, sono stato svegliato bruscamente da mia mamma che, con voce tremante, mi diceva: ‘Marino, svegliati, hanno rubato al locale'”, sono le parole dei titolari a corredo del filmato.

“Quei farabutti sono entrati nel mio locale, il posto dove ho investito sogni e speranze. Quando sono arrivato e ho visto i danni, un senso di impotenza mi ha travolto. Ho sentito il cuore spezzarsi dalla rabbia, dalla tristezza e dalla delusione” – prosegue uno dei proprietari del locale -. “Questo è il terzo furto con scacco che mi capita quest’anno”.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha rilanciato il video-denuncia dei titolari sui suoi canali social: “Le parole, le lacrime e la rabbia di questo ragazzo dovrebbero far breccia nel cuore ma anche nella testa di chi dovrebbe garantire la sicurezza e l’incolumità eppure continua a sottovalutare il problema dei furti e della criminalità”.