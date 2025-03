Lusciano, bambino ustionato da olio bollente: trasferito da Aversa al Santobono

Incidente domestico a Lusciano nel pomeriggio di ieri, 3 marzo. Intorno alle 15:00, un bambino di due anni, mentre era in braccio alla madre intenta a cucinare, è stato colpito da olio bollente. Il piccolo ha riportato ustioni lievi sulla parte superiore del corpo.

Lusciano, bambino ustionato da olio bollente: trasportato al Santobono

I soccorsi sono stati immediatamente allertati, e il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa per ricevere le prime cure. Successivamente, per ulteriori accertamenti, è stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli, specializzato nella cura dei più piccolo. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non avrebbe riportato ferite gravi. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.