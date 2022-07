Il caldo africano sospinto da Scipione ha le ore contate. A dirlo gli esperti, secondo cui l’anticiclone che ha reso incandescenti i primi giorni di luglio cederà il passo all’anticiclone delle Azzorre, ribattezzato, per l’occasione, “pompiere”. A lui infatti l’arduo compito di abbassare le temperature.

Luglio, il caldo torrido ha le ore contate: arriverà un po’ di fresco

Caronte, l’anticiclone di matrice nord-africana che ha messo a ferro e fuoco l’Italia negli ultimi dieci giorni, dovrebbe esaurire i suoi effetti nei prossimi giorni. Al suo posto subentrerà quello delle Azzorre, che dall’Europa centro-settentrionale si sposterà sull’Italia, provocando un generale cambio della circolazione atmosferica. Già da mercoledì 6 ci sarà una rinfrescata nelle regioni del Nord con incursioni temporalesche nell’entroterra, ma bisognerà attendere giovedì 7 e venerdì 8 per avere un deciso calo del termometro in gran parte del Nord e del Centro. Si tornerà a respirare anche al Sud, con una riduzione di 3-4 gradi nei valori massimi e 1-2 in quelli minimi.

Da metà luglio

L’anticiclone delle Azzorre si stabilizzerà alle nostre latitudini fino a metà luglio, con temperature stabili che oscilleranno tra i 20 e i 32 gradi. Ma gli esperti avvertono: si tratterà di una tregua, perché già a partire da metà luglio l’anticiclone africano potrebbe innescare nuove ondate di calore su tutta la Penisola, potando di nuovo la colonnina di mercurio sopra i 35 gradi. Per ora godiamoci una temperatura più mite e godibile.

Oggi fino a mercoledì 6 ancora caldo record

In attesa dell’arrivo delle correnti fresche dal Nord-Europa, fino a mercoledì 6 luglio, si registreranno nuovi picchi di calore. Oggi le massime toccheranno i 40 gradi in gran parte del Sud Italia. Situazione analoga anche mercoledì. In attesa della pioggia, domani saranno 20 i centri urbani da bollino rosso. Nell’elenco ci sono tutte le grandi città italiane. Per avere un’idea delle temperature di questi giorni, basti pensare che nelle Isole Maggiori, precisa iLMeteo.it, si registreranno 42-43 gradi. A Roma e Firenze il termometro toccherà i 39 gradi.