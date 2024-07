A Camposano, in provincia di Napoli, la morte di Lucia Passariello, 27 anni, investita ieri sera da un’auto guidata da un vigile di Portici, risultato ubriaco al momento dell’incidente, ha sconvolto tutti. La giovane stava rientrando a casa insieme alle sue due nipotine, figlie del fratello, quando è stata tragicamente strappata alla vita. Ad attenderla a casa c’era sua figlia di sette anni.

Lucia investita e uccisa da un vigile ubriaco, il commovente addio del fratello

Sui social, in questo momento, si assiste a un continuo susseguirsi di post e immagini in memoria di Lucia. Molti residenti di Camposano e Nola si sono recati sul luogo dell’incidente per tributare un omaggio alla 27enne. Oltre alla bambina, la giovane lascia anche un marito; i due si erano sposati nel 2019. Poche sono le foto della coppia condivise sui social, ma quelle che si scorgono sul profilo social di Lucia mostrano una famiglia unita e semplice, che ora si troverà ad affrontare un dolore che fino a poche ore fa sembrava inimmaginabile.

A poche ore dal drammatico incidente, il fratello ha pubblicato su Facebook un commovente messaggio d’addio a Lucia: “Un pezzo di me se ne va con te, sorellina mia. Mi mancherai e ti prometto che farò giustizia, anche se so che sarà di scarso conforto. Ti amo tanto, sorellina mia”.