La dea bendata bacia la provincia di Napoli. Come riporta Agipronews, ad Ercolano, in provincia di Napoli, con un ambo secco un giocatore ha vinto 20mila euro al gioco del Lotto, mentre nel capoluogo sono stati vinti altri 6.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 553 milioni dall’inizio dell’anno dall’inizio dell’anno.

Provincia di Napoli, centrato anche SuperEnalotto

La Campania si conferma protagonista anche al SuperEnalotto: nel concorso del 8 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 28.361,85 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Volpicelli ang. via Ruta 6/6 bis, ad Arzano. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 235,2 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno messi in palio nel prossimo concorso.