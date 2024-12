La Campania si conferma una delle regioni più fortunate al gioco del Lotto. Nelle ultime due estrazioni di venerdì 20 e sabato 21 dicembre 2024, sono stati vinti complessivamente oltre 122mila euro, come riportato da Agipronews.

Lotto, si festeggia a Giugliano, Nola e Arzano: vinti in totale oltre 120mila euro

Il colpo più significativo è stato registrato a Nola, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore ha centrato un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, portandosi a casa ben 47.500 euro. Nella stessa località è stata realizzata un’altra vincita di 23.750 euro, per un totale di oltre 71mila euro.

Anche Arzano, sempre in provincia di Napoli, ha festeggiato grazie a una vincita di 25mila euro ottenuta con un ambo sulla ruota di Roma. Successivamente, Giugliano in Campania ha registrato una vincita di oltre 17mila euro, mentre a Salerno sono stati assegnati premi per un totale di 9mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro, portando il totale dei premi distribuiti dall’inizio del 2024 a 1,2 miliardi di euro.