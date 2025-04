La fortuna bacia la Campania. Nelle ultime due estrazioni del Lotto, come riporta Agipronews, sono stati centrati premi per oltre 52mila euro complessivi in diverse località della regione.

Lotto: in Campania centrate vincite per oltre 52mila euro: si festeggia anche a Giugliano

A Capriati al Volturno, in provincia di Caserta, due vincite da oltre 17mila euro ciascuna sono state registrate in via De Gasperi, per un totale di oltre 34mila euro nel piccolo comune casertano.

Colpi vincenti anche nel napoletano: a Giugliano in Campania, in via Lago Patria, è stato centrato un premio da 9mila euro, mentre a San Giorgio a Cremano, in via San Martino, un altro fortunato giocatore ha portato a casa 9mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto, in tutta Italia, ha distribuito vincite per un totale di 5,2 milioni di euro, facendo salire a 437,1 milioni di euro il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2025. La Campania, ancora una volta, si conferma tra le regioni più fortunate nella storica lotteria nazionale.