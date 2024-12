La Dea Bendata fa visita in Campania e a Giugliano. Grazie al concorso del Lotto di martedì 17 dicembre, sono diversi i giocatori baciati dalla fortuna. Cinque premi nella regione, riferisce Agipronews, per un totale di 33mila euro.

Lotto “fortunato”: vincite a Giugliano, Casagiove e Ravello per 33mila euro

La vincita più alta è stata di 11.250 euro è stata centrata a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, grazie ad un terno. Poi 6.750 euro a Casagiove, nel casertano, e un tris di premi da 5mila euro a Ravello, in provincia di Salerno, in costiera amalfitana. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.