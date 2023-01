È tra i sogni di numerosi italiani ritrovarsi tra le mani un biglietto “benedetto” dalla dea bendata e riscuotere una vincita di migliaia di euro. C’è chi tenta la fortuna provando a indovinare la giusta combinazione di numeri e spera, ad ogni tagliando acquistato, che sia la volta buona. E c’è chi, quella volta, si è ritrovato davvero con la fortuna che girava dalla sua parte, vincendo 2 milioni di euro alla Lotteria Italia. Un tesoro che avrebbe cambiato per sempre la vita del fortunato giocatore.

Lotteria Italia, biglietto da 2 milioni di euro dimenticato in Campania: premio mai riscosso

Peccato che quel tagliando, acquistato nel 2016 a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, non sia mai stato incassato dal suo proprietario. Che cosa sia successo rimane un mistero. Fatto sta che l’acquirente, dopo aver comprato il biglietto – che si è rivelato poi vincente – in una ricevitoria del piccolo comune casertano, non si è mai presentato a ritirare il premio.

Come ricorda l’agenzia Agimeg (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco) il caso che arriva da San Nicola la Strada non è l’unico che si registra nel nostro Paese: i premi della Lotteria Italia non riscossi negli ultimi anni ammontano a quasi 30 milioni di euro. Un tesoro che è rimasto nelle casse dello Stato e che non potranno più essere riscossi. I premi vanno infatti reclamati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei biglietti vincenti sulla Gazzetta Ufficiale, oltre quel termine il denaro viene incamerato senza possibilità di recupero.

Un altro tesoretto dormiente come quello casertano risale al 2008-2009, quando non fu riscosso un biglietto venduto a Roma del valore di cinque milioni di euro. La somma fu poi messa nuovamente in palio l’anno successivo e incassata.