Lorenzo Riccardi è un influencer, imprenditore e opinionista televisivo. Ha preso parte al dating show Uomini e donne, inizialmente nelle vesti di corteggiatore e successivamente come tronista. La sua scelta è stata Claudia Dionigi, a cui è attualmente legato. Originario di Milano si è fatto conoscere per la sua simpatia e la sua spontaneità diventando uno dei volti più amati del programma.

Scopriamo maggiori informazioni sulla vita privata e professionale di Lorenzo.

Lorenzo Riccardi: chi è, età, altezza, peso

Lorenzo Riccardi è nato a Milano il 13 aprile 1996, sotto il segno dell’Ariete; ha 25 anni, è alto 185 cm e pesa 70 kg.

E’ molto legato alla nonna Anna e alla sua sorellina Sofia.

Lorenzo Riccardi: Uomini e donne, Claudia Dionigi, lavoro

Lorenzo è stato diverse volte a Uomini e Donne: inizialmente, ha partecipato come corteggiatore di Ludovica Valli, venendo eliminato quasi subito. Torna nelle stesse vesti come corteggiatore di Sara Affi Fella, non venendo scelto. Gli viene proposto il trono per tentare di trovare il vero amore, opportunità che Lorenzo accetta con grande entusiasmo.

In quest’occasione, conosce Claudia Dionigi, una delle sue corteggiatrici che poi verrà scelta al termine del suo percorso: attualmente, i due stanno ancora insieme, convivono e hanno tanti progetti in campo per il loro futuro.