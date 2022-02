Claudia Dionigi è un’influencer italiana, diventata famosa per aver preso parte al programma Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice. La ragazza è stata scelta da Lorenzo Riccardi: entrambi oggi sono ospiti a Verissimo per raccontare la loro storia, ancora molto solida ed emozionante.

Scopriamo maggiori dettagli sulla vita privata e professionale di Claudia Dionigi.

Claudia Dionigi: chi è, età, segno zodiacale, lavoro

Claudia Dionigi ha 31 anni; è nata il 24 ottobre 1990, sotto il segno della Bilancia, a Roma. E’ alta 173 cm e pesa 60 kg.

Claudia Dionigi si diploma al Liceo Classico dell’Istituto Dante Alighieri di Roma: successivamente, Claudia decide di non proseguire gli studi, per dedicarsi all’azienda di famiglia, che dispone di un vivaio di proprietà, molto grande e conosciuto a Latina. La passione per le piante si accompagna a una passione per la natura in generale e il paesaggio. Attualmente, è un’infuencer molto apprezzata sui social.

Claudia Dionigi: Uomini e donne, Lorenzo Riccardi

Claudia partecipa in qualità di corteggiatrice a Uomini e donne, venendo scelta dal tronista Lorenzo Riccardi al termine del suo percorso.

Il suo modo di fare è stato definito a volte “coatto, per l’estrema schiettezza e per l’inflessione leggermente romana della sua voce. La ragazza, tuttavia, è stata molto apprezzata dal pubblico per la sua sincerità: è apparsa da subito molto vera e pulita, venendo ancora oggi ricordata come una delle corteggiatrici più apprezzate.

La coppia è ancora attualmente legata: i due convivono e la loro relazione procede a gonfie vele.

Claudia Dionigi: Instagram

Claudia ha un forte seguito sui social: su Instagram, ha 1 milione e 100mila followers, con cui ama condividere tanti momenti della sua vita privata e professionale.