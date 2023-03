Tiene ancora banco la questione loculi a Giugliano. Negli ultimi giorni sono stati affissi in città manifesti proprio sul caso da parte dell’associazione Giugliano ogni giorno che intende fornire assistenza legale a coloro che hanno versato quote per ottenere un loculo al cimitero ma non hanno poi più avuto risposte da parte del Comune in questi anni.

L’associazione ha deciso di fornire assistenza legale gratuita a beneficiari e non.