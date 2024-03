Tra il 4 e l’8 marzo, l’Ospedale Cardarelli di Napoli ospiterà un corso intensivo rivolto agli specialisti in Otorinolaringoiatria, denominato “Live Surgery & Dissezione Anatomica”.

L’evento è organizzato congiuntamente dall’Azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” e dall’Aorn Ospedale dei Colli, rispettivamente guidate da Antonio D’Amore e Anna Iervolino, e mira a fornire una formazione comprensiva attraverso un mix di lezioni teoriche, pratiche su preparati anatomici e partecipazioni dirette in sala operatoria.

5 giorni di full immersion Cardarelli-Ospedale dei Colli per specialisti in Otorinolaringoiatria

Il programma del corso, che si svolgerà presso il Centro di Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli, è stato strutturato per coprire ampiamente i fondamenti della disciplina, dalla teoria alla pratica. Presieduto da Domenico Napolitano e diretto da Giuseppe Tortoriello e Filippo Ricciardiello, il corso si pone l’obiettivo di offrire un’esperienza formativa bilanciata, che prepari gli specialisti alle sfide quotidiane della professione.

L’iniziativa si distingue per il suo approccio integrato all’insegnamento, che include non solo lezioni frontali ma anche sessioni pratiche di dissezione e la possibilità per i partecipanti di assistere a interventi chirurgici dal vivo. Questo metodo consente di affrontare la formazione in modo olistico, promuovendo un apprendimento più profondo e applicato delle tecniche e delle conoscenze teoriche.

L’evento inizia il 4 marzo alle ore 14 e si propone di essere un momento di crescita professionale per i giovani specialisti, offrendo loro l’opportunità di interagire con esperti del settore e di mettere in pratica quanto appreso in un ambiente controllato e supportato.