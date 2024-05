Giugliano. In occasione del mese di maggio, il mese dedicato ai libri, la Libreria Claudio organizza una serie di manifestazioni per sollecitare e incentivare la cultura.

Ancora una volta apre le proprie porte al territorio con delle opportunità imperdibili per i cittadini: incontri con autori, momenti musicali, possibilità d’incontro tra lettori anche solo per scambio libri e confronto, queste alcune delle cose che troverete nel nostro ricco calendario.

DEDICATO AI LETTORI per tutto il mese a chiunque acquisterà un libro, verrà applicato il 10% di sconto.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

01 – 31 MAGGIO SHARING BOOK: per tutto il mese ci si potrà incontrare in libreria per scambiarsi liberamente libri. Un momento per scoprire come la condivisione di un libro o del pensiero di un autore, possa favorire il dialogo e creare nuove amicizie.

09 MAGGIO ORE 18.00 MOMENTO PER NUOVE VOCI: Presentazione del libro “L’ORAFO DEL VESUVIO” – di RODOLFO HACHFELD. Una storia che ci riporterà ad Ercolano nei giorni che precedono la fatale eruzione del Vesuvio del 79 A.C.

13 MAGGIO ORE 19.30 BUON COMPLEANNO MASSIMO: In occasione del 70 compleanno di Massimo Troisi ospiteremo la sorella ROSARIA TROISI, col suo ultimo lavoro editoriale “CARO MASSIMO TI SCRIVO PERCHÉ” edito da Readaction.

Un libro intimo, un racconto di testimonianze, accompagnato dalla magia della voce e della verve di Rosaria per celebrare l’immortalità di Massimo.

20 – 25 MAGGIO Uno spazio libero, aperto ad appassionati di ogni età, per SCAMBIO FUMETTI, MANGA e FIGURINE.

25 – MAGGIO ore 18.00 Concluderà la settimana dedicata al mondo fumettistico e manga, l’incontro con la fumettista MARIA DI GUIDA.

Dalle illustrazioni, ai fumetti e ai ritratti, assieme a lei, si potranno sperimentare alcune tecniche di disegno e provare la linea di prodotti CARIOCA PLUSS in un LABORATORIO APERTO A TUTTI E GRATUITO.

30 – MAGGIO ore 19.30 Il mese dedicato alla cultura si chiude in MUSICA con la presentazione dell’ultimo disco del cantautore Giuliano Angelini.