Malore killer in spiaggia nella giornata di ieri. A perdere la vita una donna di circa 60 anni che si trovava nei pressi del lido Sinope, a Mondragone.

Tragedia sul litorale domizio, signora si sente male in spiaggia e muore

La tragedia si è consumata nella mattina di ieri. La vittima si era recata sul lungomare per trascorrere qualche ora di relax quando avrebbe accusato un malore per poi accasciarsi al suolo. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi.

I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno provato a rianimare la donna prima di costatarne il decesso. Successivamente sono sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Mondragone che hanno constatato le cause naturali della morte. Sotto choc le persone che in quel momento erano sul litorale per la festa del 2 giugno.