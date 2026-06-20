“Giro Mangiando”, il grande street food fa tappa a Giugliano: fino a domani nell’area mercatale

Giugliano. Preparate i palati: il viaggio gastronomico più goloso dell’anno fa tappa in Campania. Per tre giorni fino a domenica 21 giugno 2026, l’Area Mercatale nei pressi del Campo Sportivo di Giugliano in Campania si trasformerà nel regno dello street food grazie a “Giro Mangiando”, il festival itinerante che celebra le migliori specialità del cibo di strada nazionale e

internazionale.

L’evento, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, offrirà tre giornate all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento all’aria aperta.

Cosa vi aspetta: i punti di forza dell’evento. I Re del Cibo di Strada: Una selezione di coloratissimi Truck Food e stand gastronomici proporrà il meglio della tradizione culinaria “on the road”. Dai classici intramontabili della tradizione campana e italiana (bombette pugliesi, arrosticini, fritti d’autore) fino a specialità internazionali come tacos, burritos e fiumi di carne alla griglia. Non mancheranno dolci tentazioni. Birre Artigianali e Drink: Ad accompagnare i piatti ci sarà una ricca selezione di birre artigianali prodotte da microbirrifici selezionati, oltre a cocktail rinfrescanti ideali per le calde serate di giugno.

Non solo cibo. Le tre serate saranno animate da musica dal vivo, dj set e performance per creare l’atmosfera perfetta per una festa indimenticabile. “Giro Mangiando non è solo un festival gastronomico, ma un momento di aggregazione e festa per la comunità,” spiegano gli organizzatori. “Abbiamo scelto Giugliano perché è una piazza calorosa e appassionata. Vogliamo offrire tre giorni di spensieratezza, dove la qualità del cibo si sposa con il piacere di stare insieme.”

L’appuntamento è quindi per il weekend dal 19 al 21 giugno nell’Area Mercatale di Giugliano. Un’occasione imperdibile per “girare mangiando” tra i sapori del mondo.

COMUNICATO STAMPA