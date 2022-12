Litiga con il titolare del bar e piazza una bomba davanti alla saracinesca. È stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Cimitile per detenzione di esplosivi e armi un ragazzo di 14 anni.

Litiga con titolare di un bar nel Napoletano e piazza bomba all’ingresso

L’episodio si è verificato a Camposano, in provincia di Napoli. I militari dell’Arma hanno identificato l’adolescente grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, che lo hanno ripreso mentre posizionava l’ordigno artigianale proprio davanti a una delle vetrate.

Gli uomini dell’Arma hanno così rintracciato il minore nella sua abitazione, nel rione Gescale di Cicciano, dove hanno rinvenuto anche un coltello da combattimento con la lama di 26 centimetri.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri – ancora da verificare – il 14enne avrebbe avuto un alterco con il gestore del bar e poco dopo avrebbe messo una bomba all’esterno dell’attività commerciale.

Arrestato 21enne per tentato omicidio

Un giovane di 21 anni è invece stato arrestato per tentato omicidio, nella giornata di ieri, a Casal di Principe, nel Casertano. Lo scorso 12 dicembre, in un bar della città della provincia di Caserta, il ragazzo ha aggredito per futili motivi un 53enne, colpendolo ripetutamente alla testa con una mazza da baseball e riducendolo in fin di vita.