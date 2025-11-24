Lite tra minorenni in piazza Carlo III a Napoli, 15enne accoltellato: aggressori in fuga

Momenti di paura la notte del 23 novembre in piazza Carlo III, dove un ragazzo di 15 anni è stato ferito da un coltello alla gamba mentre era con gli amici. Il giovane è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale dei Pellegrini, ma fortunatamente i medici hanno escluso il pericolo di vita, confermando che la ferita non ha provocato danni gravi.

Le indagini

La Polizia di Stato, intervenuta sul luogo dell’aggressione, ha raccolto testimonianze e sta analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. I responsabili si sarebbero dileguati subito dopo l’episodio, lasciando tracce di sangue sul posto.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite tra la comitiva della vittima e un gruppo di coetanei, per motivi ancora da chiarire. La dinamica e le motivazioni dell’aggressione sono attualmente al centro delle indagini del commissariato Vicaria.