Momenti di panico ieri al Centro Commerciale Campania poco dopo le 19 quando una lite scoppiata tra marito e moglie ha innescato un fuggi-fuggi generale con migliaia di persone che si sono riversate all’esterne.

Lite al centro Campania provoca fuggi-fuggi generale: la fuga filmata dai cellulari

La scintilla è partita nella galleria al primo piano di piazza Campania, nella zona antistante tra KFC e Fratelli la Bufala, dove una coppia di coniugi ha cominciato a litigare. Lui ha alzato le mani su di lei, provocando così la reazione di alcuni presenti che sono intervenuti in difesa della donna.

Da lì la situazione è degenerata e c’è stata la colluttazione tra più persone. Nella foga sono stati travolti i bidoni della raccolta rifiuti in alluminio. La caduta di questi bidoni ha causato dei rumori sordi, un tonfo ripetuto che la gente ha scambiato per colpi di pistola.

E così c’è stato un fuggi fuggi generale ingiustificato: centinaia e centinaia di persone sono scappate via, sia dall’uscita di piazza Campania che dalle altre che affacciano sull’A1. La struttura si è quasi svuotata. Intanto sul posto è giunta la Polizia antisommossa, che ha identificato e denunciato l’uomo responsabile della bagarre. Per fortuna non ci sono feriti.