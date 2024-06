Continua il momento magico del Tennis Italiano, dopo la cima del mondo raggiunta Jannik Sinner, non finiscono le soddisfazioni in questo magico Roland Garros 2024. L’Ital tennis non vuole smettere di sognare con una presenza azzurra in semifinale in ben 4 quattro tabelloni

Sinner attende Alcaraz, la Paolini entra in top 10 ed è in semifiniale in singolare e doppio

Appuntamento con la storia per Jasmine Paolini: per la prima volta in carriera tra le prime quattro in uno Slam, l’azzurra affronta la 17enne Mirra Andreeva per un posto in finale, la tennista fiorentina cercherà la storia unendosi poche ore il suo match alla sua compagna Sara Errani per disputare la semifinale slam anche nel doppio.

La prima finale azzurra al Roland Garros è servita

Simone Bolelli e Andrea Vavassori che raggiungono l’ultimo atto del torneo di doppio maschile. Gli azzurri hanno battuto in semifinale la coppia n. 2 del seeding formata da Rohan Bopanna e Matthew Ebden: 7-5, 2-6, 6-2 lo score in favore degli azzurri in poco meno di due ore di gioco. La “vendetta” della finale degli Australian Open, la conferma di quanto visto a Roma quando Simone e Andrea erano riusciti a battere l’indiano e l’australiano