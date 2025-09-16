Un vero e proprio market della droga nascosto tra le mura domestiche. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di una perquisizione nell’abitazione di un 24enne di Sant’Antonio Abate, finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Liquore alla marijuana e droga in casa: arrestato 24enne a Sant’Antonio Abate

All’interno della casa i militari hanno rinvenuto sostanze di ogni tipo: cocaina rosa, francobolli imbevuti di LSD, “svapo” modificati con derivati stupefacenti, droga dello stupro e polvere di funghi allucinogeni. A completare il quadro, un barattolo di latte per neonati al cui interno erano nascosti 126 grammi di marijuana già pronta per la vendita.

Il giovane custodiva inoltre mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

La sorpresa maggiore è arrivata però dal salone dell’abitazione, dove i carabinieri hanno rinvenuto una scatola contenente circa cinquanta bottigliette di vetro. Dentro, un liquido verdastro dall’odore acre: un liquore artigianale alla marijuana, un infuso che secondo gli investigatori sarebbe stato destinato a un mercato parallelo e in espansione.

Il 24enne è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per fare luce sulla filiera di produzione e sul giro di consumatori attratti dai cosiddetti “liquori verdi”, una nicchia del mercato degli stupefacenti su cui gli investigatori stanno concentrando l’attenzione.