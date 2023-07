Se siete a Napoli durante il mese di agosto e avete deciso che la vigilia di ferragosto volete cenare e scatenarvi con lo spettacolo dei nostri artisti e la musica dei nostri dj in un posto meraviglioso sul mare, abbiamo la soluzione perfetta! Frontemare Ambasciatori, la versione estiva dell’Ambasciatori, in via Francesco Crispi a Napoli, eccellenza e garanzia del divertimento di qualità a Napoli.

Licola, vigilia di Ferragosto con cena spettacolo e dj set a “Frontemare Ambasciatori”

Sempre più persone abbandonano l’idea di fare le proprie vacanze con Ferragosto di mezzo, d’altronde è anche vero che restare in una città desolata e soprattutto sotto un caldo asfissiante non è il massimo, anche l’idea di recarsi presso una location più vicina senza le giuste credenziali potrebbe essere infelice, rischio caos e super affollamento, con il risultato di una serata infernale.

Frontemare Ambasciatori, location sensazionale per la cena della vigilia di Ferragosto 2023, lontano dal caos e soprattutto al fresco, dove una fitta vegetazione, il profumo del mare e lo scenario di una spettacolare piscina rappresentano la cornice perfetta per un evento indimenticabile.

Per partecipare all’evento della cena spettacolo della vigilia di Ferragosto 2023 è obbligatoria la prenotazione.

Info & Prenotazioni

3273195706

FRONTEMARE AMBASCIATORI

Via Sibilla 5, Marina di Licola