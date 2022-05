Sorpreso a smontare la batteria di un’auto, si è finto meccanico per ingannare i carabinieri. I militari dell’Arma però non ci sono cascati e l’hanno arrestato. A finire in manette è Pietro Caianiello, 52enne di Giugliano (nato a Quarto).

Licola, si finge meccanico per rubare batterie: arrestato

Dopo i catalizzatori e il palladio è la volta delle batterie nell’area nord di Napoli. A insospettire i militari il cofano sollevato di un’auto parcheggiata in Viale dei Cipressi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dalla loro caserma. Caianiello stava armeggiando nel vano motore, provando a svitare i perni che mantengono ferma la batteria.

I carabinieri comprendono immediatamente che quell’uomo non è il proprietario dell’auto e chiedono spiegazioni. Così, il52enne gioca una carta disperata e ammette di essere impegnato nel riparare un guasto al motore. Quando è stato chiaro che anche l’ipotesi “meccanico in trasferta” fosse poco credibile, Caianiello è finito in manette. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere del reato di furto.