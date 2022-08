Giugliano. Sono stati ripristinati i servizi sulla spiaggia libera di Licola. Dopo l’approvazione del bilancio comunale e la realizzazione dei lavori, ecco il nuovo volto dell’arenile antistante piazza Cristoforo Colombo. Il mare è tornato limpido dopo le anomalie segnalate dell’Arpac nelle scorse settimane e sono state installate le nuove attrezzature. Un progetto seguito dalla quarta commissione consiliare presieduta dal consigliere Palma.

Poi ci sono da portare a termine anche i grandi progetti per il litorale. “Dopo questi interventi c’è la strategia a lungo termine per il rilancio del litorale – sottolinea Stefano Palma – con importanti progetti per diversi milioni di euro già approvati per via del mare, lido ex Nato e piazza Cristoforo Colombo”.

