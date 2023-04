Parcheggiatore abusivo arrestato a Licola. L’uomo ha aggredito verbalmente gli agenti della Polizia Municipale, poi si è scagliato contro di loro con pugni e sputi. Il malvivente è stato catturato dopo una breve fuga e verrà presto giudicato con rito direttissimo.

Licola, parcheggiatore abusivo prende a pugni agenti della Municipale: arrestato

E’ domenica pomeriggio. Siamo nella zona degli stabilimenti balneari di Licola, viale Sibilla, al confine con Giugliano. I lidi cominciano ad affollarsi di persone per gli aperitivi serali con l’arrivo della primavera. Durante un servizio di pattugliamento, gli uomini della Municipale di Pozzuoli hanno notato la presenza di due parcheggiatori non autorizzati che si rivolgevano agli automobilisti in transito per “consentire” loro di parcheggiare. A bordo di un motorino, sono stati allontanati dai vigili, ma loro hanno reagito subito in malo modo.

Prima hanno inveito contro i caschi bianchi; poi sono passati alle mani. Insulti, sputi e perfino pugni, al punto che uno degli agenti è stato soccorso dal personale medico sanitario del 118, intervenuto poco dopo. I due sono poi scappati a bordo dello scooter, ma sono stati rintracciati. A finire nei guai un 20enne ed un 32enne, entrambi pregiudicati con numerosi precedenti penali. Il 32enne è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il 20enne, il presunto autore del pestaggio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: era nella sua abitazione quando sono arrivati gli agenti. Sarà processato per direttissima nelle prossime ore.