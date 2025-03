Licola, molesta ragazzina di 11 anni e le propone sesso in cambio di 20 euro: arrestato 31enne

Ha provato ad abusare di una bimba di appena 11 anni. Succede a Licola, tra Giugliano e Pozzuoli. A finire in manette un 31enne di origini nigeriane, così come anticipa Cronaca Flegrea.

Licola, molesta una ragazzina di 11 anni e le propone sesso in cambio di 20 euro: arrestato 31enne

L’episodio risale al 14 marzo scorso, quando l’uomo, lungo via del Mare, probabilmente dopo l’assunzione di alcol, avrebbe avvicinato la ragazzina proponendole addirittura un rapporto sessuale in cambio di 20 euro dopo una serie di avances esplicite. Avrebbe infine provato ad afferrare la vittima, che è riuscita a divincolarsi dalla presa e ad allontanarsi insieme ad altre due amiche, a loro volta minacciate.

La bambina a quel punto ha chiamato il padre e ha chiesto aiuto in videochiamata mentre una folla inferocita si è riversata in strada e ha tentato di linciare il 31enne. Sul posto si sono precipitate le volanti del Commissariato di Pozzuoli. L’uomo è stato bloccato e trasferito al carcere di Poggioreale in stato di fermo con l’accusa di atti sessuali con minorenni. Risulterebbe irregolare sul territorio italiano.