Quello dell’inquinamento acustico è un atavico problema, ma i residenti della fascia costiera non ne possono piu’. Sono continui i fuochi d’artificio sparati sopratutto nei pressi delle ville per cerimonie. Spesso sono talmente forti da creare non pochi problemi. Com’è successo ad una famiglia di via Madonna del Pantano che è dovuta ricorrere all’intervento dei sanitari per il proprio bambino. Abbiamo incontrato il papà che preferisce restare anonimo.

Non ne possono piu’ i residenti della zona che organizzano anche la propria vita serale in base alle feste delle ville circostanti e nonostante l’ordinanza del sindaco che vieta i fuochi, il fenomeno continua.