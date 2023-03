E’ stato “celebrato” con un assalto all’ingresso di un locale l’8 marzo ieri a Licola. Un gruppo agguerrito di clienti ha travolto i bodyguard che regolavano gli accessi e ha frantumato i vetri della porta d’ingresso.

Licola, festa delle donne si trasforma in un assalto: bodyguard travolti e vetri rotti

Siamo in via Madonna del Pantano, Licola, frazione costiera di Giugliano. E’ la festa delle donne: tantissimi locali – pub, pizzerie, discoteche – hanno organizzato una serata per celebrare l’8 marzo con allestimenti a tema, ospiti importanti e tavolate di gruppo. Tra questi locali c’è anche il ristorante West Food, che ospita per l’occasione il cantante neomelodico Gaetano Setola. All’esterno della struttura c’è la ressa. Tante persone – quasi tutte donne – che premono all’ingresso per entrare e partecipare all’evento.

La situazione è tesa. Alcune clienti – in circostanze e per motivi da chiarire – ingaggiano un’accesa discussione con un uomo della sicurezza, che viene letteralmente travolto. Una delle ragazze riesce a sfuggire alla presa del bodyguard e si avvicina alla porta di accesso. Un vetro si infrange mentre un’altra donna inveisce contro i dipendenti della struttura. Si forma poi un capannello di persone: si intuisce un diverbio tra i responsabili del West Food e alcune donne che chiedono di entrare. Per fortuna non si sono registrati ulteriori incidenti e nessuno si è fatto male. A documentare la scena però una persona che ha poi diffuso il filmato su TikTok. Il video è diventato subito virale.