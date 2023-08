Un’enorme chiazza di colore scuro ha invaso il tratto di litorale di Licola fino alla riva, generando il fuggi fuggi dei vacanzieri. La segnalazione e soprattutto le immagini che mostrano lo specchio d’acqua tingersi improvvisamente di marrone arrivano via social dai tanti bagnanti che, lo scorso 14 agosto, occupavano le spiagge del litorale domizio flegreo in occasione del Ferragosto.

Licola, enorme chiazza marrone invade il mare: bagnanti in fuga dalle spiagge

Il liquido nauseabondo sarebbe partito dal canale Abruzzese, che raccoglie le acque reflue e le smaltisce all’idrovora, per poi riversarsi in mare. L’episodio è stato denunciato dall’attivista Umberto Mercurio che in un post su Facebook aveva scritto: “Ora ci vuole un soluzione drastica, pertanto invito il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a provvedere con espurgo a fare svuotare la vasca come si faceva in via Napoli, dove per mesi vi è stato un espurgo h24, un servizio tale da non far finire nulla a mare … in questo caso i reflui”. Secondo l’attivista il problema sarebbe scaturito dall’assenza di manutenzione al sistema di pompe per lo smaltimento di masse d’acqua la cui vasca, una volta ostruitasi, farebbe rifluire gli scarichi direttamente in mare.

Intanto, stamattina pare che l’allarme sia rientrato. Lo specchio d’acqua appare pulito e l’enorme chiazza sembra essersi dissolta. Ma l’attenzione degli attivisti e dei cittadini resta comunque alta.