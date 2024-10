Licola, blocca vittima al muro per rubargli elettrodomestici in casa: arrestato 31enne

Si sono introdotti in un’abitazione per mettere a segno una rapina. E lì hanno bloccato la vittima, immobilizzandola contro il muro, per portare via elettrodomestici. Scene da arancia meccanica che si sono registrate in fascia costiera, precisamente a Licola. I carabinieri hanno arrestato un 31enne della zona che deve rispondere, in concorso con altri, di una rapina commessa lo scorso 1 ottobre.

Dalle indagini è emerso che il malvivente insieme ad altri 2 complici ha bloccato la vittima mentre stava rientrando a casa e, una volta immobilizzata contro il muro, la banda ha portato via diversi elettrodomestici che erano presenti nell’abitazione. Nel corso delle indagini è stata anche recuperata parte della refurtiva, poi restituita alla vittima. L’indagato invece è stato tradotto al carcere di Poggioreale mentre continua la caccia ai complici. In fascia costiera è da tempo che viene denunciata un’emergenza criminalità legata a furti e rapine nelle abitazioni. I residenti hanno provato a più riprese di accendere i fari sulla questione dato che vivono con il terrore di ritrovarsi ladri in casa.