Ha fatto cenno a un dramma personale Licia Nunez ieri sera durante la puntata dell’Isola dei famosi. La concorrente del reality in onda su Canale 5 ieri mentre parlava con la conduttrice, in diretta dall’Honduras, ha accennato alla perdita di un figlio.

La storia che la riguarda non è nota ai più ma la ex modella ha perso un bambino a causa di un aborto. Un evento drammatico che l’ha segnata profondamente come lei stessa tempo fa ha raccontato.

Licia Nunez e la perdita del figlio

L’attrice nel 2003 ha avuto un aborto spontaneo che l’ha gettata in una profonda depressione e nella dipendenza dall’alcol. La donna ieri all’Isola ha detto a Ilary Blasi: “La vita è in debito con me perché mi ha portato via un figlio”. E faceva appunto riferimento a quanto accaduto quando aveva una relazione con un uomo di cui ancora oggi non si hanno notizie.

Licia era rimasta incinta proprio del suo compagno di allora ma quella gravidanza non andò a buon fine. A Vanity Fair nel 2020 Licia ha così raccontato la storia: “Ho preso un taxi e contemporaneamente ho chiamato l’uomo con cui stavo -ha ricordato, nell’intervista-. Quando gli ho raccontato tutto lui mi ha detto solo: ‘Ho bisogno di pensare’. Non l’ho mai più sentito. Sono arrivata in ospedale in extremis per salvare me. Da allora ho questa lunga cicatrice che non ho mai voluto coprire. Perché io sono anche quella, sono quel dolore. Dopo sono sprofondata”.

Leggi anche: Licia Nunez: chi è, età, Instagram, Isola dei famosi, Barbara Eboli, oggi, carriera, vita privata

Questa vicenda l’ha trascinata in una profonda depressione che è poi sfociata nella dipendenza dall’alcol. “Io ho scelto di toccare il fondo, il mio migliore amico è diventato l’alcol. Mi sentivo in colpa come se fosse stata colpa mia. Ho avuto bisogno di tempo per capire. Sono stata dipendente dall’alcol per più di nove mesi, non ho più visto mia madre, gli amici. Mi vergognavo” ha detto l’attrice.