Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatolo, è un’attrice ed ex modella italiana. E’ una delle concorrenti a L’isola dei famosi, reality in onda su Canale 5. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Licia Nunez: chi è, età, carriera, oggi

Licia Nunez è nata il 1° marzo 1978, sotto il segno dei Pesci. Ha 44 anni e, a diciassette anni, inizia a lavorare come fotomodella, intraprende la carriera di attrice subito dopo. Dal 2000 al 2003 studia recitazione. Protagonista di diversi spot pubblicitari, dopo aver girato alcuni cortometraggi, appare nel 2003 sul grande schermo con Alla fine della notte; nel 2004, recita nel film Balletto di guerra e, nel 2007, con E guardo il mondo da un oblò, diretto da Stefano Calvagna, dove interpreta Valentina.

Tra i suoi lavori televisivi, c’è Incantesimo, in cui dal 2004 al 2006 interpreta il ruolo di “Nicoletta Capirossi”, Una vita in regalo, L’ultimo rigore 2 e la soap opera di Canale 5, Vivere, dove dal settembre del 2007 al 2008 è la cattiva Barbara Ponti. Ha condotto al fianco di Marco Mazzocchi il programma sportivo Notti mondiali su Rai 1, Vivere da campione ed Eurogol.

Partecipa alla quinta edizione del reality show di Rai 1, Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, in coppia con il ballerino professionista Dmitry Pakhomov. Nel 2011 è stata attrice protagonista, nonché produttrice, del film per il cinema Goodbye Mama nel ruolo di Virginia Kirova. Dal 2012 al 2018 è una delle protagoniste della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva nel ruolo di Elena Monforte, Da gennaio 2020, entra fra i concorrenti del reality show Grande Fratello VIP. In seguito, partecipa al programma Drive Up.

Licia Nunez: Isola dei famosi

Licia è tra le concorrenti del reality L’isola dei famosi nel 2022, in onda su Canale 5 con la sedicesima edizione.

Licia Nunez: vita privata, Barbara Eboli

In merito alla sua vita privata, Licia è stata legata sentimentalmente dal 2004 al 2010 all’attivista LGBT e politica Imma Battaglia. Dal 2017 al 2021, è stata fidanzata con l’imprenditrice Barbara Eboli.

Licia Nunez: Instagram

Licia è attiva sui social: il suo profilo Instagram conta circa 334mila followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.