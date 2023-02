Giugliano. L’hair stylist Luciano Rammairone ancora a Sanremo per le battute finali del festival della canzone italiana.

Una chiamata in extremis per lui, impegnato negli ultimi mesi nel nuovo format del suo salone che ha aperto i battenti, dopo un restyling, in via Giardini a Giugliano.

Il giovane hair stylist dopo le presenze nel back stage delle ultime edizioni, si occuperà per questa edizione dell’immagine di un super ospite, il nome sarà svelato nelle prossime ore.

COMUNICATO STAMPA