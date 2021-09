Cicogna in arrivo per Levante. La cantante, al secolo Claudia Lagona, ha annunciato lei stessa via social di essere in dolce attesa, pubblicando un selfie su Instagram accompagnato da una lunga didascalia in cui riassume gli ultimi cinque mesi, tra successi, lavoro, problemi di salute, concerti, nuovi progetti.

Levanta è incinta: l’annuncio a sorpresa sui social

Il messaggio si conclude a sorpresa con l’annuncio della gravidanza: “Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”.

Levante ha fatto quindi sapere di essere al quinto mese di gravidanza e di aspettare una bambina. Il compagno di Levante è l’avvocato Pietro Palumbo, con il quale è insieme circa due anni. Di lui non si sa molto: è siciliano anche lui, ma trapiantato al Nord, proprio come la cantautrice. Tantissimi i messaggi d’affetto da parte di amici, colleghi e soprattutto fan. Tra i vari commenti, spunta quello di Arisa: “E’ la cosa più bella che abbia mai letto negli ultimi tre anni. Tanti auguri dolce donna, dolce mamma, cuore di stella”, scrive la collega. Come lei anche Laura Pausini, Chiara Ferragni, Elisa, Paola Turani, Miriam Leone e Alessandra Amoroso le hanno dedicato messaggi di auguri.