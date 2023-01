Posizioni lavorative aperte a Leroy Merlin, nota catena di distribuzione e vendita di prodotti per edilizia e bricolage. La società ha avviato una nuova campagna di reclutamento per nuove figure professionali da inserire presso i suoi punti vendita a Milano, Roma, Napoli e molte altre città italiane.

Leroy Merlin cerca lavoratori

La catena di punti vendita Leroy Merlin è un’azienda di origine francese specializzata nei settori del fai da te, del bricolage, edilizia, giardinaggio e decorazione. L’origine della società risale al lontano 1923, anno in cui i coniugi Adolph Leroy e Rose Merlin fondano il primo negozio nel nord della Francia specializzato nella rivendita di residuati bellici della Prima Guerra Mondiale, in particolare, stoviglie, sapone, letti da campo. Nel susseguirsi dei decenni i coniugi aprono altri negozi e cambiano nome in Leroy Merlin nel 1960. Oggi è una realtà affermata nel settore della grande distribuzione organizzata.

Leroy Merlin lavora con noi: le posizioni aperte

Si tratta di un’opportunità di lavoro rivolta anche a semplici diplomati o persone con licenzia media. La campagna di assunzioni riguarda l’intera Penisola, da Nord a Sud. I contratti di lavoro offerti possono variare dal tempo determinato all’indeterminato e non mancano occasioni di stage e tirocini retribuiti per giovani diplomati e laureati alla prima esperienza di lavoro. Nel dettaglio, la società cerca i seguenti profili:

Addetti alla vendita

Allievo manager

Consiglieri di vendita

Commessi e cassieri part time nel weekend

Digital data innovation

Allievo capo settore commercio

Consulente di interior design

Addetti alla logistica

Visual merchandiser

Venditore specialista

Supply chain

Stage customer service assistant

Tirocinio logistica carico/scarico merce

Processo di selezione

Per inviare la propria candidatura, è sufficiente compilare un curriculum vitae e inviarlo a Leroy Merlin attraverso il proprio sito web ufficiale. Una volta inoltrata la candidatura, un selezionatore ne valuterà la compatibilità con la posizione lavorativa interessata. Nello specifico, saranno le abilità, le esperienze e i titoli di studio a determinare la scelta del candidato. Superata questa prima fase di selezione, si verrà contattati per un colloquio di lavoro e l’incontro potrà avvenire online oppure presso una delle sedi dell’azienda.

Come inviare il curriculum a Leroy Merlin

Per l’invio del curriculum è sufficiente collegarvi al sito internet ufficiale dell’azienda e raggiungere la sezione “Lavora con noi” relativa alle offerte di lavoro. Si aprirà così una lista delle posizioni aperte con la relativa città e cliccando sulla voce potrete visionare tutti i dettagli dell’annuncio di lavoro e inoltrare il curriculum vitae.