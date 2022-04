Leonardo Pieraccioni è un attore, regista, sceneggiatore, comico, cabarettista, scrittore, cantautore e conduttore televisivo italiano. Torna al cinema con il film Il Sesso degli Angeli. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Leonardo Pieraccioni: chi è, età, altezza

Leonardo Pieraccioni è nato a Firenze 17 febbraio 1965, sotto il segno dell’Acquario. Ha 57 anni ed è alto 178 cm.

Studia come perito aziendale per poi frequentare il Corso Allievi Carabinieri Ausiliari. La passione per il mondo dello spettacolo però si fa sentire e fonda, insieme a Giorgio Panariello e Carlo Conti, il trio “Fratelli d’Italia” che ha molto successo nei teatri toscani. Fa la gavetta nelle trasmissioni radiofoniche e come cabarettista, per poi fare la sua prima esperienza come attore nel film del 1991 “Zitti e mosca” di Alessandro Benvenuti.

Leonardo Pieraccioni: film

Nel 1995, prende il via la sua carriera da regista con il film I laureati: la pellicola ottiene un grande successo tanto che dirige e interpreta un altro grande classico della commedia italiana, Il ciclone. Nel cast, figura anche Massimo Ceccherini, il quale affiancherà Pieraccioni in molti altri film di successo.

Il successo al botteghino di questi due primi film verrà replicato con Fuochi d’artificio nel 1997.

Nel 2003, continua ad ottenere un ottimo riscontro dal pubblico con il film Il paradiso all’improvviso, che incassa una cifra record, anche grazie alla performance e alla simpatia di Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata.

Leonardo Pieraccioni ritorna a recitare con Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini con Ti amo in tutte le lingue del mondo, del 2005. Altri successi saranno Una moglie bellissima, Io & Marilyn e Se son rose. Nel 2020, il trio comico Panariello-Conti-Pieraccioni si riunisce per un varietà televisivo.

Nel 2022, esce al cinema la nuova produzione che vede il comico toscano alla regia, dal titolo Il sesso degli angeli.

Leonardo Pieraccioni: moglie, figlia, fidanzata

In merito alla sua vita privata, Leonardo è sempre stato un uomo molto apprezzato dalle donne: oltre alla relazione con Samantha De Grenet, ha avuto un legame importante con Laura Torrisi, conosciuta sul set del suo film Una moglie bellissima. Dalla loro unione, è nata la figlia Martina.

I due si sono successivamente separati e, oggi, Leonardo ha una relazione con Teresa Magni, di 16 anni più giovane di lui.

Leonardo Pieraccioni: patrimonio

Pieraccioni ha un patrimonio piuttosto elevato, grazie non solo alla sua attività da regista e attore ma anche all’investimento nell’Arcobaleno Immobiliare, che gli dà un fatturato pari a 10 milioni di euro. La sua casa di produzione cinematografica, la Levante, conta quasi altri 10 milioni di patrimonio e un utile netto per il 2012 di più di 2 milioni di euro.

Leonardo Pieraccioni: Instagram

Leonardo è seguito su Instagram: il suo profilo social, conta circa 943mila followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.