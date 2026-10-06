L’’“Enceclopedia” di Manso: opera del Seicento riscoperta

Un progetto enciclopedico del Seicento torna alla luce in una nuova edizione. È l’“Enceclopedia” di Giovan Battista Manso, che è stata presentata nella sede del Consiglio regionale della Campania.

Dell’opera originaria, pensata in dieci libri, sono arrivati fino a noi i volumi dedicati a filosofia, retorica, logica e poetica, oltre a un frammento sulla matematica.

Alla presentazione sono intervenuti studiosi e rappresentanti delle principali istituzioni culturali napoletane. L’incontro è stato voluto dal consigliere regionale Giovanni Porcelli.