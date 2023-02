È ancora emergenza furti in casa nell’agro aversano. La sera scorsa, una banda di ladri è piombata in un appartamento di una donna nel centro storico di Carinaro. A riportare la notizia è il sito locale Edizione Caserta.

Lei esce di casa e i ladri entrano: banda colpisce nell’agro aversano

Stando a quanto emerso, la proprietaria era uscita intorno alle 20 per delle commissioni e, rientrando alle ore 22 ha ritrovato la casa a soqquadro. L’intero appartamento era stato svaligiato da un banda che ha portato via oggetti di valore, denaro e preziosi. La vittima ha lanciato immediatamente l’allarme ma i banditi erano già fuggiti via facendo perdere ogni traccia. La donna ha presentato regolare denuncia alle forze dell’ordine.

Per identificare i banditi potrebbe essere utili le immagini di videosorveglianza della città visto che il colpo è stato messo a segno nei pressi di una chiesa e di una filiale della banca del centro del paese.