Super partita da parte del Napoli. Gli azzurri danno una grande risposta e confermano quanto di buono fatto contro l’Udinese, trovando anche la vittoria a Lecce, campo certamente non facile.

Lecce-Napoli, 0-4: gli azzurri dominano al Via del Mare

Nel primo tempo la sblocca Ostigard su un assist al bacio di Zielinski. Nella seconda frazione segna ancora Osimhen, subentrato al posto di Simeone, e porta sullo 0-2 la formazione di Garcia. Sul finale trova la rete anche il napoletano Gaetano e Matteo Politano sul dischetto. Al Via del Mare termina 0-4.

Rudi Garcia lancia dal 1’ sia Lindstrom che Simeone. In porta c’è Meret, con linea difensiva composta da Di Lorenzo, Ostigard Natan e Olivera. A centrocampo, il tecnico del Napoli si affida ai soliti, Zielinski, Lobotka e Anguissa, mentre Kvaratskhelia va a comporre la fase offensiva insieme appunto il danese ed il Cholito, che fanno dunque rifiatare rispettivamente Politano e Osimhen.

La sfida tra il Lecce ed il Napoli comincia ad alti livelli, con i salentini intenzionati a far male gli azzurri. Ma l’ottima organizzazione e la compattezza degli uomini di Rudi Garcia riescono a fare la differenza. È il club campano a passare in vantaggio al Via del Mare: al 16’, Piotr Zielinski su calcio di punizione trova Ostigard, che spedisce la sfera alle spalle di Falcone. Il primo tempo termina 0-1.

Nella secondo frazione di gare il Napoli continua sempre con la stessa idea di gioco e trova il raddoppio al 51’: fa tutto Kvaratskhelia e pesca Osimhen, appena subentrato, che spedisce in rete.

Sul finale il club campano dilaga. Segna prima Gianluca Gaetano, che poi si procura anche il rigore e viene siglato da Matteo Politano.