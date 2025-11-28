Lead Way celebra un nuovo anno di successi con il party di fine 2025

Il 6 dicembre 2025 al TOEMA di San Sebastiano al VesuvioIl party di fine anno organizzato da Lead Way, promosso da Alessandro Bartolomucci e Rosaria Doppietto, celebra un’altra stagione di risultati importanti per il gruppo specializzato nella generazione di lead di alta qualità. L’azienda si conferma una realtà di riferimento nella lead generation professionale, garantendo processi pienamente conformi alle normative sulla privacy e una costante attenzione alla sicurezza dei dati.

Tra i punti di forza di Lead Way spicca lo scouting del dato, che consente di selezionare lead accurati e aggiornati. Nel 2025 il gruppo ha ampliato le collaborazioni nel settore dei call center, avviando nuove partnership con operatori come Skills e consolidando la collaborazione storica con Free Voice. Lead Way collabora inoltre con importanti player nazionali come Enel, Acea, Bluenergy, operando su tutto il territorio italiano con sede centrale in provincia di Napoli.

L’azienda continua a offrire servizi performanti, tariffe competitive e a investire nella crescita del proprio team, sostenendo l’espansione del gruppo. Il party di fine anno sarà l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti insieme a collaboratori, dipendenti e partner commerciali. Lead Way – qualità, innovazione e affidabilità.

COMUNICATO STAMPA