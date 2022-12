Le urtano con lo scooter lo specchietto dell’auto, poi le strappano con forza il Rolex spezzandole anche il polso. È la sequenza della rapina messa a segno, lo scorso 17 novembre, a Milano ai danni di un’automobilista, ferma ad un incrocio, da parte di due malviventi napoletani.

Le spezzano il polso per rubarle Rolex da 40mila euro: presi a Napoli

I due uomini per i quali era stato emesso un fermo dalla Procura, dopo che sono scattate subito le indagini da parte delle forze dell’ordine, si sono consegnati la scorsa settimana alla Polizia a Napoli. A commettere il colpo un 41enne e un 45enne, ora indagati per la rapina a una donna derubata del Rolex da circa 40mila euro.

Secondo le indagini della Squadra mobile, i due pregiudicati, dopo aver individuato la loro vittima, una 56enne che stava viaggiando a bordo della sua auto, l’hanno affiancata in sella a uno scooter. A quel punto con la “tecnica dello specchietto”, l’hanno portata a sporgere fuori dal finestrino il braccio sinistro dove indossava il prezioso orologio. Con un movimento repentino gliel’hanno sottratto con violenza per poi fuggire a velocità sostenuta.

Tra loro è nata poi una colluttazione, al culmine della quale uno dei rapinatori le ha provocato una frattura al polso della vittima, giudicata guaribile in 35 giorni. Per diversi giorni i due indagati si sono resi irreperibili. Poi, però, i rapinatori – sentendosi forse braccati dalle ricerche degli agenti – hanno deciso di consegnarsi alla Polizia: il 3 dicembre si è presentato al commissariato San Carlo di Napoli il 41enne; quattro giorni dopo, invece, il 45enne ha varcato l’ingresso degli uffici della Squadra Mobile partenopea per costituirsi.