Tutto, fin qui, è andato più o meno secondo le previsioni: Antonio Conte si è affidato a un undici base cambiando pochissimo, se non nulla. Anche se la sua avventura napoletana si è divisa in due tronconi: la difesa a tre delle prime partite, il passaggio al 4-2-3-1 da settembre in poi, con l’inaugurazione all’Allianz Stadium. E ora, ecco che Conte è costretto a cambiare. Non una, ma addirittura due pedine. A Empoli non ci saranno né Stanislav Lobotka né Mathias Olivera: l’infortunio dello slovacco è più serio, l’uruguaiano non è al meglio. Nessuno dei due sarà in campo domenica.

Ora tocca a Gilmour

A fare il Lobotka sarà Billy Gilmour. Affannosamente rincorso dal Napoli per settimane, e alla fine strappato al Brighton negli ultimi giorni di mercato, il centrocampista scozzese non ha mai giocato da titolare in Serie A. Mister Conte difatto ufficializza così l’esordio da titolare per lo scozzese in cabina di regia.” Lobotka è tornato con un problema al flessore. Non è un problema gravissimo però bisogna affrontarlo e recuperare, inevitabilmente dispiace perché si stava esprimendo a livelli molto alti. Al tempo stesso sarà l’occasione per vedere Gilmour, l’ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti.”

Out Olivera riecco Spinazzola sulla sinistra