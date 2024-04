Le luminarie presto potrebbero diventare Patrimonio dell’Unesco. In questi giorni, a Giugliano, gli operai sono al lavoro per il montaggio delle luci che orneranno la città in vista delle festività in onore di Maria Santissima della Pace. Anche queste, come tutte quelle del sud, saranno candidate ai riconoscimenti.

Le luminarie del Sud Italia candidate a diventare Patrimonio dell’Unesco

La Commissione nazionale Unesco Italia, infatti, ha accolto la richiesta di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – le cinque regioni in cui la tradizione delle luci artistiche sono ben salde – che hanno chiesto l’iscrizione delle “Parazioni and traditional light displays of Southern Italy” alla lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

E’ questo il primo passo di un lungo iter che durerà diversi mesi. Gettate, perciò, le basi per un riconoscimento dal grande valore culturale e artistico. Non c’è festa patronale che non sia caratterizzata dalla moltitudine di colori delle luminarie. Molto spesso rappresentano una vera e propria attrattiva con spettacoli di luci e colori che rendono ancora più magica l’atmosfera. Non solo feste patronali, ma anche sagre ed eventi privati come party o sfilate, in cui si riproducono gli allestimenti decorativi luminosi.