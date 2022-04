L’eliminazione di Lda, Luca D’Alessio, da Amici non è stata poi così amara. Il giovane cantante lo scorso sabato è stato eliminato dal talent di Maria de Filippi.

Un’uscita che ha lasciato l’amaro in bocca a molti che volevano Luca in finale. Ma, a pochi giorni dall’uscita dalla scuola, è arrivata per lui una splendida notizia. Dopo il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record, Luca D’Alessio ha firmato un contratto discografico con la major Sony Music Italy.

Lda firma contratto discografico

L’artista entra a far parte della Columbia records Italy squad, che vanta anche la presenza di cantanti come Aka7even. “Bandana” è il nuovo singolo di Lda con la major. “Siamo felici di accompagnare Luca D’Alessio in questa avventura, benvenuto in famiglia. ‘Bandana’ il suo nuovo singolo fuori ovunque, correte ad ascoltarlo!” hanno scritto.

Luca è stato battuto al serale dopo che è arrivato in sfida con Nunzio, ballerino di Raimondo Todaro.

Lda però ha già ripreso in mano la sua vita. L’esperienza ad Amici l’ha tenuto lontano da casa per mesi: adesso che è uscito ha potuto riabbracciare la sua famiglia e soprattutto conoscere l’ultimo arrivato in casa D’Alessio, il piccolo Francesco, nato lo scorso gennaio dalla relazione di Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Uno scatto sui social ha immortalato il tenero momento.